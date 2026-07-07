Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lohnender Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?
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07.07.2026 10:03:50
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Nordea Bank Abp Registered-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag bei 12,67 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,896 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 134,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,06 EUR belief. Damit wäre die Investition um 34,66 Prozent gestiegen.
Nordea Bank Abp Registered wurde am Markt mit 57,57 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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