EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Zum Handelsende stand die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag bei 10,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,709 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 153,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,79 Prozent erhöht.

Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 54,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at