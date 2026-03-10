EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Investoren gebracht.

Nordea Bank Abp Registered-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 9,39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,496 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordea Bank Abp Registered-Papiers auf 15,59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 659,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,97 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 53,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at