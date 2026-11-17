Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Profitables Nordea Bank Abp Registered-Investment?
|
17.11.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,86 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 101,471 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 731,10 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 16.11.2026 auf 17,06 EUR belief. Mit einer Performance von +73,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,12 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
10:03
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,97
|-0,12%