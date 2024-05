EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Nordea Bank Abp Registered-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,53 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 15,309 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172,61 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,61 Prozent.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 39,42 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

