Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Nordea Bank Abp Registered-Anlage
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13.10.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag 10,42 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier investiert hätte, hätte er nun 959,877 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (16,86 EUR), wäre die Investition nun 16 183,53 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,84 Prozent zugenommen.
Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 56,76 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|08.10.26
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|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,82
|1,05%