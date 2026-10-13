Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Nordea Bank Abp Registered-Anlage 13.10.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nordea Bank Abp Registered-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag 10,42 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier investiert hätte, hätte er nun 959,877 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (16,86 EUR), wäre die Investition nun 16 183,53 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,84 Prozent zugenommen.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 56,76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Nordea Bank Abp Registered Shs 15,82 1,05% Nordea Bank Abp Registered Shs

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