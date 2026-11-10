Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Rentables Nordea Bank Abp Registered-Investment?
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10.11.2026 10:03:31
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,127 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,71 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 152,52 EUR wert. Mit einer Performance von +52,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Nordea Bank Abp Registered war somit zuletzt am Markt 55,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|Nordea Bank Abp Registered Shs
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