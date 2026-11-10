Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Rentables Nordea Bank Abp Registered-Investment? 10.11.2026 10:03:31

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,127 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,71 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 152,52 EUR wert. Mit einer Performance von +52,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Nordea Bank Abp Registered war somit zuletzt am Markt 55,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,03 1,43% Nordea Bank Abp Registered Shs

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