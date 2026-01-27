Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Nordea Bank Abp Registered-Anlage 27.01.2026 10:03:57

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,82 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hat, hat nun 92,456 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 16,81 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 553,72 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,37 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich jüngst auf 56,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

