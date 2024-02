EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 234,568 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 296,30 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 05.02.2024 auf 10,77 EUR belief. Mit einer Performance von +32,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich jüngst auf 39,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at