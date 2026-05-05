EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Zum Handelsende stand die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag bei 8,13 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,300 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,62 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 04.05.2026 auf 15,66 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 92,62 Prozent.

Insgesamt war Nordea Bank Abp Registered zuletzt 54,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at