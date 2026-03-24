Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lohnende Nordea Bank Abp Registered-Anlage?
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24.03.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 9,35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 10,699 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,19 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 23.03.2026 auf 15,44 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 65,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 52,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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