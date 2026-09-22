Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Frühe Investition
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22.09.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag 8,98 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 114,206 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (18,01 EUR), wäre die Investition nun 20 066,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100,67 Prozent vermehrt.
Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,98
|0,06%