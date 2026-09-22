Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Frühe Investition 22.09.2026 10:03:35

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag 8,98 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 114,206 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (18,01 EUR), wäre die Investition nun 20 066,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100,67 Prozent vermehrt.

Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,98 0,06% Nordea Bank Abp Registered Shs

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