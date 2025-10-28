EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag 10,95 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 91,366 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 343,08 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 27.10.2025 auf 14,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 34,31 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Nordea Bank Abp Registered zuletzt 50,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at