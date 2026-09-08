Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Frühe Investition
|
08.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag 10,10 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,905 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 177,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,88 EUR belief. Damit wäre die Investition um 77,10 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 60,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
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12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in Rot (finanzen.at)
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10:03
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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07.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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07.09.26
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07.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,73
|-1,06%