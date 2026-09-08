Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Frühe Investition 08.09.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag 10,10 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,905 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 177,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,88 EUR belief. Damit wäre die Investition um 77,10 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 60,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,73 -1,06% Nordea Bank Abp Registered Shs

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