Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Profitables Nordea Bank Abp Registered-Investment?
|
20.01.2026 10:04:06
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,24 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 8,897 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Anteile wären am 19.01.2026 146,44 EUR wert, da der Schlussstand 16,46 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,44 Prozent.
Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 57,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
10:04
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,27
|-1,15%