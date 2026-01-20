Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Profitables Nordea Bank Abp Registered-Investment? 20.01.2026 10:04:06

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,24 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 8,897 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Anteile wären am 19.01.2026 146,44 EUR wert, da der Schlussstand 16,46 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,44 Prozent.

Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 57,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
