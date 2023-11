EURO STOXX 50-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Pernod Ricard-Papier statt. Zum Handelsende stand das Pernod Ricard-Papier an diesem Tag bei 179,35 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 55,757 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2023 9 540,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 171,10 EUR belief. Mit einer Performance von -4,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Pernod Ricard wurde am Markt mit 43,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at