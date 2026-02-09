Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Frühe Anlage 09.02.2026 10:04:28

EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Prosus-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit dem Prosus-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Prosus-Aktie an diesem Tag 34,56 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,934 Prosus-Aktien. Die gehaltenen Prosus-Papiere wären am 06.02.2026 1 330,96 EUR wert, da der Schlussstand 46,00 EUR betrug. Damit wäre die Investition 33,10 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Prosus eine Börsenbewertung in Höhe von 100,48 Mrd. Euro. Der Prosus-Börsengang fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Prosus-Anteils bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu Prosus N.V.

Analysen zu Prosus N.V.

05.02.26 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
