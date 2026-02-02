EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Prosus-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Prosus-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Prosus-Aktie bei 36,98 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 2,704 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Prosus-Papiere wären am 30.01.2026 131,03 EUR wert, da der Schlussstand 48,46 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,03 Prozent.

Der Prosus-Wert an der Börse wurde auf 105,84 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Prosus-Papiers fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at