WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Performance im Blick 02.02.2026 10:04:30

EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Prosus-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Prosus-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Prosus-Aktie bei 36,98 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 2,704 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Prosus-Papiere wären am 30.01.2026 131,03 EUR wert, da der Schlussstand 48,46 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,03 Prozent.

Der Prosus-Wert an der Börse wurde auf 105,84 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Prosus-Papiers fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Prosus N.V. 48,14 -0,41%

Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

