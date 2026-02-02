Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Performance im Blick
|
02.02.2026 10:04:30
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Prosus-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Prosus-Aktie bei 36,98 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 2,704 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Prosus-Papiere wären am 30.01.2026 131,03 EUR wert, da der Schlussstand 48,46 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,03 Prozent.
Der Prosus-Wert an der Börse wurde auf 105,84 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Prosus-Papiers fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|48,14
|-0,41%