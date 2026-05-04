Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 04.05.2023 wurde das Prosus-Papier an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,28 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 33,024 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 41,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 356,31 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,63 Prozent.
Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,71 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Prosus-Aktie bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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