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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Prosus-Anlage im Blick 31.08.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosus-Aktie Investoren gebracht.

Die Prosus-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,910 Prosus-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,59 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Anteils am 28.08.2026 auf 38,69 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prosus eine Marktkapitalisierung von 84,51 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Papiere fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Damals wurde der erste Kurs des Prosus-Papiers bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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