Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Investmentbeispiel
|
27.07.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen
Prosus-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Prosus-Papiers betrug an diesem Tag 31,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,339 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 151,85 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 24.07.2026 auf 36,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,19 Prozent erhöht.
Prosus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,28 Mrd. Euro gelistet. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
|
10:04
|EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
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24.07.26
|STOXX-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
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23.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|37,92
|3,65%