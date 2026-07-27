Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Investmentbeispiel 27.07.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosus-Aktie gebracht.

Prosus-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Prosus-Papiers betrug an diesem Tag 31,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,339 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 151,85 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 24.07.2026 auf 36,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,19 Prozent erhöht.

Prosus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,28 Mrd. Euro gelistet. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.07.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
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Prosus N.V. 37,92 3,65% Prosus N.V.

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