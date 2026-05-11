Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Profitabler Prosus-Einstieg?
|
11.05.2026 10:04:47
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Prosus-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 257,180 Prosus-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 546,95 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Anteils am 08.05.2026 auf 41,01 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,47 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 89,58 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Die Prosus-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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