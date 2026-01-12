EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Prosus-Investment gewesen.

Prosus-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 34,52 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 2,897 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 53,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,79 Prozent gesteigert.

Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 117,47 Mrd. Euro. Das Prosus-IPO fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Die Prosus-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at