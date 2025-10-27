Prosus Aktie
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit Prosus-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Prosus-Aktie an diesem Tag 38,21 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 261,719 Prosus-Aktien. Die gehaltenen Prosus-Aktien wären am 24.10.2025 15 567,07 EUR wert, da der Schlussstand 59,48 EUR betrug. Mit einer Performance von +55,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 130,11 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Prosus-Anteils fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers belief sich damals auf 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
