Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Lohnende Prosus-Investition?
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06.07.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
Prosus-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 36,18 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 27,642 Prosus-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.07.2026 1 022,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,26 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Prosus eine Marktkapitalisierung von 80,81 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 fand der erste Handelstag des Prosus-Papiers an der Börse EAM statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Prosus-Papiers auf 76,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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