EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosus-Aktie Anlegern gebracht.

Das Prosus-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosus-Anteile an diesem Tag 39,20 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Prosus-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,551 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 40,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,42 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,42 Prozent angezogen.

Insgesamt war Prosus zuletzt 87,70 Mrd. Euro wert. Am 11.09.2019 wurden Prosus-Anteile zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Zum Börsendebüt des Prosus-Papiers wurde der Erstkurs mit 76,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at