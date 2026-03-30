Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prosus-Investment im Blick 30.03.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Prosus-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Prosus-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 42,95 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 232,856 Prosus-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 016,18 EUR, da sich der Wert einer Prosus-Aktie am 27.03.2026 auf 38,72 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,84 Prozent verringert.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,58 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Prosus-Papiers fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prosus N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Prosus N.V.

mehr Analysen
20.03.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
13.03.26 Prosus Overweight Barclays Capital
05.02.26 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prosus N.V. 38,40 -1,01% Prosus N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen