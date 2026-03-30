Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Prosus-Investment im Blick
|
30.03.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Prosus-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 42,95 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 232,856 Prosus-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 016,18 EUR, da sich der Wert einer Prosus-Aktie am 27.03.2026 auf 38,72 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,84 Prozent verringert.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,58 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Prosus-Papiers fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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