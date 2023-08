EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Prosus-Investition eingebracht

Am 28.08.2020 wurde die Prosus-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,52 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 115,580 Prosus-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 227,23 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Anteils am 25.08.2023 auf 62,53 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27,73 Prozent.

Der Marktwert von Prosus betrug jüngst 84,45 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Papiere fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at