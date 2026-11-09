Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Prosus-Anlage
|
09.11.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prosus von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Prosus-Anteilen an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 58,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,964 Prosus-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 637,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,56 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36,29 Prozent.
Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 82,03 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie ging am 11.09.2019 an die Börse EAM. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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