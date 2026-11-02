SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Performance im Blick
|
02.11.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SAFRAN-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das SAFRAN-Papier bei 60,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SAFRAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,399 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SAFRAN-Aktie auf 275,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 521,15 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 352,12 Prozent gleich.
SAFRAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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