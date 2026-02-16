SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Frühes Investment
|
16.02.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen
SAFRAN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 109,35 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,914 SAFRAN-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 332,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304,34 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 204,34 Prozent angezogen.
Insgesamt war SAFRAN zuletzt 138,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Analysen zu SAFRAN S.A.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|338,40
|1,84%
