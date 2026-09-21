EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SAFRAN-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SAFRAN-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die SAFRAN-Aktie bei 148,04 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,755 SAFRAN-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 323,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 181,84 EUR wert. Damit wäre die Investition 118,18 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 133,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at