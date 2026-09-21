SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Hochrechnung
|
21.09.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SAFRAN-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die SAFRAN-Aktie bei 148,04 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,755 SAFRAN-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 323,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 181,84 EUR wert. Damit wäre die Investition 118,18 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 133,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|329,60
|1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.