SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Lukratives SAFRAN-Investment?
|
31.08.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das SAFRAN-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 106,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,411 SAFRAN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 3 239,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 344,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 223,92 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte SAFRAN einen Börsenwert von 142,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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