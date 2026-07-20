SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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Rentables SAFRAN-Investment? 20.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren SAFRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SAFRAN-Anteile letztlich bei 285,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investierten, hätten nun 3,505 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 154,92 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 17.07.2026 auf 329,50 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 154,92 EUR entspricht einer Performance von +15,49 Prozent.

Alle SAFRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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