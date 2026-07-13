EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,614 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 336,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 542,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 442,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 140,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at