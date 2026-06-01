EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren SAFRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem SAFRAN-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 137,50 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,727 SAFRAN-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SAFRAN-Aktien wären am 29.05.2026 222,33 EUR wert, da der Schlussstand 305,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 122,33 Prozent zugenommen.

SAFRAN war somit zuletzt am Markt 127,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at