SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Investition im Blick
|
16.11.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das SAFRAN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SAFRAN-Papier bei 159,02 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,629 SAFRAN-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 306,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,81 Prozent erhöht.
Alle SAFRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 127,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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