EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der SAFRAN-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 113,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,300 SAFRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SAFRAN-Papiers auf 320,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 317,88 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 183,18 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich jüngst auf 132,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at