SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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SAFRAN-Anlage im Blick 28.09.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SAFRAN-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 109,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91,208 SAFRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 673,11 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 25.09.2026 auf 336,30 EUR belief. Mit einer Performance von +206,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete SAFRAN eine Marktkapitalisierung von 139,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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