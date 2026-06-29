SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Frühe Anlage
|
29.06.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 29.06.2023 wurde das SAFRAN-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 142,26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,029 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (332,70 EUR), wäre das Investment nun 2 338,68 EUR wert. Mit einer Performance von +133,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SAFRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 138,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
22.06.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|SAFRAN-Aktie steigt: Verhandlungen mit MBDA über "Thundart"-System gehen in Schlussphase (Dow Jones)
|
15.06.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26