EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.06.2023 wurde das SAFRAN-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 142,26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,029 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (332,70 EUR), wäre das Investment nun 2 338,68 EUR wert. Mit einer Performance von +133,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SAFRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 138,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at