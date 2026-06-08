EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 123,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,071 Anteilen. Die gehaltenen SAFRAN-Papiere wären am 05.06.2026 2 409,20 EUR wert, da der Schlussstand 298,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,92 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 124,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at