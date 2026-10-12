SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Lukrativer SAFRAN-Einstieg?
|
12.10.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden SAFRAN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 297,30 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,364 SAFRAN-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 316,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 063,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,36 Prozent gesteigert.
SAFRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 131,08 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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