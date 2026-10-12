SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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Lukrativer SAFRAN-Einstieg? 12.10.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden SAFRAN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 297,30 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,364 SAFRAN-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 316,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 063,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,36 Prozent gesteigert.

SAFRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 131,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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09.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
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