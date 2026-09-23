Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Lohnende Saint-Gobain-Anlage? 23.09.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Saint-Gobain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 39,07 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Saint-Gobain-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,951 Saint-Gobain-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 71,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 228,82 EUR wert. Damit wäre die Investition um 82,29 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 34,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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