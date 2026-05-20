EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Saint-Gobain-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55,40 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180,505 Saint-Gobain-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 180,51 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Anteils am 19.05.2026 auf 73,02 EUR belief. Damit wäre die Investition um 31,81 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 36,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at