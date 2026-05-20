Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Frühe Investition
|
20.05.2026 10:04:25
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Saint-Gobain-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55,40 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180,505 Saint-Gobain-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 180,51 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Anteils am 19.05.2026 auf 73,02 EUR belief. Damit wäre die Investition um 31,81 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 36,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!