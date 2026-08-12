Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Rentabler Saint-Gobain-Einstieg? 12.08.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Saint-Gobain-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Saint-Gobain-Aktie 61,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,934 Saint-Gobain-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 934,43 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 11.08.2026 auf 85,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,34 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Saint-Gobain einen Börsenwert von 41,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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