EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 10.04.2014 wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 42,55 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 235,039 Saint-Gobain-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2024 auf 73,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 218,97 EUR wert. Mit einer Performance von +72,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Saint-Gobain jüngst 37,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at