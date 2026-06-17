EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,19 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 1,780 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,70 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 16.06.2026 auf 78,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39,70 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 38,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at