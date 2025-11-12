Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Rentabler Saint-Gobain-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Saint-Gobain-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 2,557 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 82,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,56 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 111,56 Prozent.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 40,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
