EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Saint-Gobain-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Saint-Gobain-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 2,557 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 82,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,56 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 111,56 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 40,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at