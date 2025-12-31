Saint-Gobain Aktie

Lukrative Saint-Gobain-Investition? 31.12.2025 10:04:40

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Saint-Gobain-Aktie letztlich bei 45,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,906 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (86,86 EUR), wäre die Investition nun 1 902,74 EUR wert. Mit einer Performance von +90,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

