EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Saint-Gobain-Aktie letztlich bei 45,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,906 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (86,86 EUR), wäre die Investition nun 1 902,74 EUR wert. Mit einer Performance von +90,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
