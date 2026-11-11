Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Profitabler Saint-Gobain-Einstieg? 11.11.2026 10:03:54

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Saint-Gobain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.11.2021 wurden Saint-Gobain-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Saint-Gobain-Papier an diesem Tag 60,66 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 1,649 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,85 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 10.11.2026 auf 76,34 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,85 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 36,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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